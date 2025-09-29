José Luis Modarelli “El Colo”
Falleció en Bariloche el viernes 26 a los 60 años. Vecino de Microcentro. Sus restos serán velados este lunes, en horario a confirmar, y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Bomberos Voluntarios de Olavarría.
Sus hijos José y Marlene Modarelli. Su nieto Salvador Modarelli. Su hija política Sami Nacul. La madre de sus hijos, Mariángeles Parlante. Su compañera Liliana Jáuregui. Sus hermanos María Eugenia y Adrián Modarelli. Sus hermanos políticos Gabriela Orfanelli y Gustavo Puentes. Sus sobrinos Guido, Fausto y Máximo Modarelli; María Lucía, Santiago Martín, Juan Bautista, María Mercedes y Tomás Agustín Puentes. Sus hijos en el afecto Nicolás y Luciano Romero. Sus primos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.