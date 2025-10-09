José Luis Tinta “Pachi”
Falleció este miércoles 8 a los 55 años. Vecino del Barrio Sarmiento. Empleado de Transporte Malvinas. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 7:00 hs. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Su esposa María. Su hijo Guido. Sus hijos en el afecto. Su nieto en el afecto. Sus padres, Adelina y José. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus padres políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.