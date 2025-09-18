En el CEMO Pasó la 26° edición de la Cena del Día de la Industria Se realizó este sábado con más de 500 invitados. Se homenajeó la trayectoria de Gonzalo Atchugarry de Imzama-Potes y se reconoció a Gabriela Benac, de Luz Azul, con el premio Emprendedor.