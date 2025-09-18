José María Cordillo “Pepe”
Falleció este miércoles 17 a los 81 años. Jubilado de la construcción, vecino del barrio San Vicente. Sus restos son velados entre las 10 y las 16 horas de este jueves en la sala de calle España 2942 y serán inhumados el viernes a las 8:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa, Elbecia Del Valle Romero; sus hijos: José María, Fernando Gastón y Alejandro Esteban; sus hijas políticas: Guadalupe, Eugenia y Liliana; sus nietos: Trinidad, Juan Segundo, Agustina, Juanita, Milo, Antonella, Giuliana, Mateo y demás deudos participan su fallecimiento.