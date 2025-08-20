JUAN ENRIQUE HURTADO
Falleció este miércoles 20 a los 74 años, vecino del Barrio Pueblo Nuevo. Sus restos son velados desde las 9 hs en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 14.30 hs en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en Capilla Ardiente.
Su esposa: Susana Novello. Sus hijos del corazón: Dina y Daniel Gomez. Sus hijos políticos del corazón: Enrique Marin. Sus nietos del corazón: Florencia y Emilio Marin.
Su bisnieta del corazón: Lisa. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos. y demás deudos participan su fallecimiento.