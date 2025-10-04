JUAN WALDEMAR WALLY "JOHNNY"
Falleció este sábado 4 a los 87 años de edad. Sus restos son velados hasta las 23 hs en la sala de calle España 2942 y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz, este martes a las 12:30 hs.
Juan Waldemar Wally fue ex subsecretario de cultura, profesor de filosofía, escritor e historiador.
Su esposa: María Luisa Legato.Sus hijos: Pablo Wally, Maria Del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomas Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally yMaria Guadalupe Wally.Sus nietos: Sofía Wally, Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta, Juana Wally, Zara Wally, Mónica Wally, Rita Wally, Isabel Wally y Laura Wally;Agustin y Fiore Felipuzzi.Su bisnieto: Tino Battistella.