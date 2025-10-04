Juan Waldemar Wally "Johnny"
Falleció este sábado 4 a los 87 años de edad. Sus restos ya fueron velados y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz este martes a las 12:30 hs., previo responso a las 11:30 en la iglesia San Cayetano del barrio CECO.
Juan Waldemar Wally fue exsubsecretario de Cultura, profesor de Filosofía, escritor e historiador.
Su esposa: María Luisa Legato. Sus hijos: Pablo Wally, María del Carmen Wally, Juan José Wally, Tomás Juan Manuel Wally, Marcos Agustín Wally, Santiago Wally y María Guadalupe Wally. Sus nietos: Sofía Wally; Manuel Wally; María, Clara y Juan Diego Spinetta; Juana Wally; Zara Wally; Mónica Wally; Rita Wally; Isabel Wally y Laura Wally; Agustín y Fiore Felipuzzi. Su bisnieto: Tino Battistella.