CAMBIO DE HUSO HORARIO "Si mejoramos la calidad del descanso, mejoramos la economía" En el aire de LU32, el antropólogo Gonzalo Iparraguirre, uno de los asesores en la redacción del texto, sostuvo que este es el primer paso para modificar hábitos que perjudican la calidad del sueño y del descanso.