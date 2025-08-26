JULIO REYNOL MARCHIONI
Falleció en Olavarría este martes 26 de agosto a los 90 años. Docente jubilado, vecino del Barrio Luján. Sus restos serán velados en la sala de calle España hasta las 00:00, reabre el miércoles a las 08:00. Inhumación en Cementerio Loma de Paz, miércoles 27 a las 11:30.
Sus hijos Viviana, Mariano y Valeria Marchioni. Sus hijos politicos César y Mauricio. Sus nietos Ailin, Valentin, Benjamin, Catalina, Laureano, Jimena, Santiago, Simon. Sus bisnietos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.