JUSTA BEATRIZ BULDAIN VIUDA DE URRUTIA "NENÉ"
Falleció en Olavarría este miércoles 8 de octubre a los 85 años. Jubilada y pensionada, vecina de Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España y serán inhumados en el Cementerio Municipal de Espigas el jueves 9 desde las 10:30, previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos: Ernesto Oscar y Jorge Luis Urrutia. Su hija política Hilda Mabel Suarez. Sus nietos: María Luz, Maria Sol, Maria Belen y Brisa Urrutia. Su bisnieto Ramiro. Su sobrino Sergio Urrutia y demás deudos participan su fallecimiento.