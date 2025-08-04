LEONOR ESTHER IRAZAR viuda de HUMBERTO
Falleció este lunes 4 a los 93 años de edad. Vecina del barrio San Vicente. Jubilada y pensionada. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, a partir de las 12:00 horas y hasta las 23:00 horas de este lunes. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Jorge y Raúl Humberto.
Sus hijas políticas: Mónica e Hilda.
Sus nietos: Pablo, Pamela, Jorgelina, María, Laura, Juan, Rocío y Martín.
y demás deudos participan su fallecimiento.