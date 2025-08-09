LILIANA NOEMÍ AVICENTA de VICENTE "LILI"
Falleció este sábado 9 a los 59 años de edad. Vecina del Barrio Alberdi. De profesión, comerciante. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 este sábado desde las 7:00 hs. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en fecha y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo: Damian.
Sus hijos: Damian, Soledad, Marcelo, Daiana, Facundo, Santiago, Micaela y Antonella.
Sus hijos políticos: Juan, Marisa, Matias, Valeria y Jonás
Sus nietos: Valentin, Iara, Agustin, Francesca y Fausto.
Sus hermanos: Mary, Gloria, Héctor, Cristina, Alfredo, Carlos y Fabian.
Sus sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.