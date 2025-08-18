Su esposa: Marta Susana Quinteros
sus hijos: Luis, Jorge, Cecilia y Andrea
hijos politicos: Veronica, Cristian, Edgardo y Marcia
nietos: Pilar, Sofia, Ian, Melina, Fermin, Agustin y Luisina
hermanos sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Despedimos a un gran esposo, a un excelente abuelo, a una persona que estuvo para todos siempre y nos dejó los mejores recuerdos.