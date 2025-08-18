LUIS ELIAS YAPOUR
Falleció este lunes 18 a los 76 años de edad. Vecino del Barrio Mariano Moreno. Jubilado. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942 este lunes hasta las 18.30 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este martes 19 a las 9:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Marta Susana Quinteros
sus hijos: Luis, Jorge, Cecilia y Andrea
hijos politicos: Veronica, Cristian, Edgardo y Marcia
nietos: Pilar, Sofia, Ian, Melina, Fermin, Agustin y Luisina
hermanos sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.
Despedimos a un gran esposo, a un excelente abuelo, a una persona que estuvo para todos siempre y nos dejó los mejores recuerdos.