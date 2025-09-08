Luis Mariano Cardilo “Tito”
Falleció en La Plata este domingo 7, a los 81 años. Jubilado de la construcción, vecino del barrio San Vicente. Sus restos son velados en la sala de calle España 2.942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 14:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Amelia Elva Mendoza.
Sus hijos: Mariano y Marcelo.
Sus hijas políticas: Miriam y Lorena.
Sus nietos: Rodrigo, Fernando, Lola, Tobías y Manuel.
Sus hermanos: Carlos y Martín.
Hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.