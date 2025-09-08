Policiales Buscan dar con el paradero de un menor Fuentes consultadas por LU32 informaron que se realizó una denuncia por la desaparición de un menor en la zona del establecimiento rural “San Bernardo”, ubicado entre la escuela rural “Las Piedritas” y la estancia “Santa Dominga”, a unos 30 km del casco urbano. La última vez que se lo vio fue en la tardecita de ayer, sábado, cuando se ausentó del lugar con su mascota.