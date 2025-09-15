LUZ ALBA COLOMBA DE CALCAGNO "LUCY"
Falleció en Olavarría este lunes 15 de septiembre a los 73 años. Jubilada, vecina de San Vicente. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar
Su esposo Alfredo Calcagno. Sus hijos: Alfredo Gaston y Ruben Sebastian. Sus hijas políticas: Yanina Berg, Pamela Belachur e Ivana Salvaneschi. Sus nietos: Rocío, Benicio, Agustin y Lorenzo Calcagno. Su hermana Virginia Colomba. Su hermano politico Tomas Cardona. Sus sobrinos: Juan Jose, Fabian y Rosana Cardona; Daniel y Papin Canosa. Sus sobrinas políticas: Norma, Marisa y demás deudos participan su fallecimiento.