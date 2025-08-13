MARCELO LUIS ZÁRATE
Falleció en Olavarría este miércoles 13 de agosto a los 58 años. Mecánico, vecino del barrio Sarmiento Norte. Sus restos serán velados en la sala de calle España hasta las 00:00, reabre el jueves a las 08:00. Inhumación en Cementerio Loma de Paz a las 11:30. Sin responso. Era propietario de MZ Turbo, empresa tradicional del rubro. Supo ser también columnista de temas de mecánica en Radio Olavarría, de la que era oyente y cliente.
Su pareja Adriana; su madre; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.