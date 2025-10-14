Marcelo Manuel Silveyra "Loquillo"
Falleció este martes 14 a los 60 años. Electricista, comerciante y vecino del barrio Luján. Sus restos son velados en la sala de la calle España 2.942 este martes de 17:00 a 21:00 y el miércoles desde las 8:00; serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa María Alicia; su mamá Elsa; su hermana; sus sobrinas y sus sobrinos nietos; sus sobrinos políticos; sus ahijados; sus amigos entrañables del corazón; sus amigos motoqueros y demás deudos participan su fallecimiento.