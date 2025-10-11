Margarita Rosa Inaudi "Coco"
Falleció este viernes 10 a los 78 años de edad. Nacida en Capital Federal, vecina del microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 13:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo: Luis Eduardo de Lazzer; sus hijas: Maria Alejandra y Maria Andrea; sus nietas: Martina Schlie, Lucía Noseda, Sofía Noseda; sus sobrinos: Mauricio y Oscar; su hermana de la vida: Norma Iribarren; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.