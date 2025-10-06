MARÍA ANGÉLICA OLONDO de MONDRAGÓN
Falleció en Olavarría este lunes 6 de octubre a los 92 años. Jubilada, vecina de Microcentro. Sus restos serán velados en la sala de calle España desde las 09:00 del martes. Inhumación en Cementerio Municipal a las 12:30, previo responso en capilla ardiente
Su esposo: Manuel Alberto Mondragón. Sus hijos: Juan Manuel y Martín Mondragón. Hijas políticas: Noelia García y Analía Poggi. Sus nietos: Valentina, Juan Ignacio, Joaquín, Santiago y Manuel Mondragón.Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
Directores y Personal de Pinos de Paz, acompañan en el dolor al Dr. Juan Manuel Mondragón y su familia.
Lista Amarilla Conducción de Coopelectric participa el fallecimiento del padre del Dr. Juan Manuel Mondragón y acompañan a su familia en el dolor.