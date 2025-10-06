Su esposo: Manuel Alberto Mondragón. Sus hijos: Juan Manuel y Martín Mondragón. Hijas políticas: Noelia García y Analía Poggi. Sus nietos: Valentina, Juan Ignacio, Joaquín, Santiago y Manuel Mondragón.Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Directores y Personal de Pinos de Paz, acompañan en el dolor al Dr. Juan Manuel Mondragón y su familia.

Lista Amarilla Conducción de Coopelectric participa el fallecimiento del padre del Dr. Juan Manuel Mondragón y acompañan a su familia en el dolor.