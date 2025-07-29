Sus hijos: Jose Luis, Marcelo, Marisol, Jaquelina, German y Veronica Da Silva. Sus hijos políticos: Analia, Mariela y Hugo. Sus nietos: Braian, Emiliano, Milena, Maria Laura, Candela, Valentina y Emilia. Sus bisnietos: Nina y Simon. Sus hermanas: Norma y Marta. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.