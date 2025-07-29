MARÍA CELIA RUSCONI VIUDA DE DA SILVA
Falleció en Olavarría este martes 29 de julio a los 86 años. Docente jubilada y pensionada, vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos son velados en la sala de calle España hasta las 22:00, reabre miércoles 30 de 08:00 a 09:30. Inhumación en Cementerio Loma de Paz desde las 09:30, previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos: Jose Luis, Marcelo, Marisol, Jaquelina, German y Veronica Da Silva. Sus hijos políticos: Analia, Mariela y Hugo. Sus nietos: Braian, Emiliano, Milena, Maria Laura, Candela, Valentina y Emilia. Sus bisnietos: Nina y Simon. Sus hermanas: Norma y Marta. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.