Sus hijos: Enrique, Mauricio, Susana y Karen; sus hijas políticas: Silvana y Silvia; sus nietos: Emilio y Silvina; Luciano y Mariana; Victoria y Federico; María, Bautista, Ignacia, Fermín y Victoria; sus bisnietos: Pedro, Justina y Baltazar; sus sobrinos: Juan Manuel, Ricardo, Marcos, Maite y demás deudos participan su fallecimiento.