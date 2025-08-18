MARÍA CRISTINA ITALIANI CASTRO VIUDA DE ALFIERI "MARIBEL"
Falleció este lunes 18 a los 94 años. Ama de casa, vecina de Microcentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 entre las 17 y las 19 de este lunes y desde las 10 de este martes, y serán inhumados a las 11:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente. Se ruega no enviar flores y destinar su importe al Hogar de Niñas San José.
Sus hijos: Enrique, Mauricio, Susana y Karen; sus hijas políticas: Silvana y Silvia; sus nietos: Emilio y Silvina; Luciano y Mariana; Victoria y Federico; María, Bautista, Ignacia, Fermín y Victoria; sus bisnietos: Pedro, Justina y Baltazar; sus sobrinos: Juan Manuel, Ricardo, Marcos, Maite y demás deudos participan su fallecimiento.