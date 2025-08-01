MARÍA LUISA ROMÁN VIUDA DE HARITCHET "ÑATA"
Falleció en Olavarría este viernes 1 de agosto a los 92 años. Jubilada y pensionada, vecina del barrio Manuel Belgrano. Sus restos serán velados en la sala de calle España el sábado 2 entre las 08:30 y las 11:30. Cremación en Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar, previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos: Adolfo Hernán y Pablo Alfredo Haritchet; sus hijas políticas: Verónica Fittipaldi y Julia Pellejero; sus nietos: Manuel, Tomás, Bautista, Martina y Josefina; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.