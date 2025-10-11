María Rosa Giordano
Falleció este viernes 10 a los 82 años de edad. Nacida en Córdoba, vecina del barrio Mariano Moreno. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 10:00 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 10:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo: Rafael Valentín Barrera. Sus hijos: Claudio Daniel, Patricia Graciela y Gustavo Rafael. Sus nietos: Jésica, Emiliano, Santiago y Julieta. Sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.