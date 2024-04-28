MARIO MANUEL MANSILLA
Falleció este sábado 27 a los 38 años. Empleado rural, residente de Estancia La Elvirita. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 y serán inhumados este lunes en el Cementerio Loma de Paz a las 9:30, previo responso en la Capilla Ardiente.
Su esposa: Silvia Carrizo. Sus hijos Lucas, Uriel y Milagros. Sus hijos políticos Lucrecia y Leandro. Su padre Ramon Mansilla. Sus nietos Nahiara, Briana, Lara y Naiza. Sus hermanos políticos Paola, Mabel y Betiana Carrizo. Sus primos Bocha, Moncho y Miguel; y demás deudos participan su fallecimiento.