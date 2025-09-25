Mario Óscar Osorio
Falleció este jueves 25 a los 76 años de edad. Nacido en Coronel Suárez. Vecino del barrio San Vicente. Jubilado. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 hasta las 17 hs. Serán cremados este viernes 26 a las 17 hs. en el Crematorio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: María Elsa Krotter; sus hijos: Jonatán, Pablo y Brígida; hija política: Romina Terenzano; sus nietos: Iñaki, Nahuel, Emanuel, Agustín, Lupe, Pilar y Zara. Su hermana: María Rosa Osorio, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.