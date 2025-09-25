Laprida Tragedia en la ruta 51: choque frontal dejó dos muertos y un herido grave Dos personas murieron en la mañana de este miércoles, minutos antes de las 6, a la altura del kilómetro 514, tras un choque de frente protagonizado por un auto y un camión. Además de las víctimas fatales, una persona quedó internada en el hospital de Laprida.