MARIO ROBERTO BILLEGAS "QUINOTO"
Falleció este jueves 28 a los 64 años de edad. Vecino del Barrio Moreno. Jubilado del Servicio Penitenciario. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, a partir de las 17:00 hs. y hasta las 21:00 hs. Serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar, sin previo responso.
Sus hijos: María Elisa, Jésica y Mario Billegas. Sus hijos políticos: Fabián, Hernán y Ellen. Sus nietos. Sus hermanos: Rubén y Juan. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.