Mario Sergio Alfaro
Falleció este jueves 16 a los 55 años. Vecino del barrio Pueblo Nuevo. Empleado de la Facultad de Ciencias Sociales. Sus restos son velados desde las 8 en la sala de calle España 2.942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 14:30 hs.
Su madre: Elba Elena Giaconia. Sus hermanos: Verónica y Martín Díaz. Sus hijos: Elías Aires y Malena Alfaro. Su nieto: Kimey. Su pareja: Viviana Escay. Sus hermanos políticos, hijos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.