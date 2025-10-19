CONICET Y CIENCIA ARGENTINA Un bioquímico olavarriense forma parte de la lucha contra el cáncer a través de la IA Matías Pibuel, bioquímico recibido en la Universidad Nacional de La Plata e investigador de la UBA y del CONICET, lidera un equipo de científicos que, a partir de una muestra del tumor, busca anticipar si un paciente será sensible o resistente a una droga determinada, evitando así terapias ineficaces. Combinan el uso de Inteligencia Artificial y la medicina personalizada.