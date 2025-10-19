Marta Beatriz Mazars
Falleció este domingo 19 a los 84 años. Vecina del barrio Santa Isabel. Sus restos son velados en la sala de calle España 2.942 hasta las 22 de este domingo y desde las 8 del lunes, y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 10:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su hija: Silvina Fric; su hijo político: Fabián Ortiz; sus nietos: Rodrigo, Franco y Morena; su nieta política: Mariela; sus bisnietos: Zaira y Thiago; demás familiares y amigos participan de su fallecimiento.