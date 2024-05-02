MARTHA RAQUEL MOZOTEGUI VIUDA DE SALLIES
Falleció este miércoles 1 a los 89 años. Docente jubilada, vecina de Microcrentro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30, previo responso en la Capilla Ardiente.
Sus hijos: Gabriela y Gonzalo; sus hijos políticos: Santiago García y Sandra Rosende; sus nietos: Maitén, Julia, Pedro, Martín, Braulio, Sol y Genaro Sallies; Jeremías y Valentín Drobot; Francisca García Sallies; sus bisnietos: Matilda, Jano, Tahiel y demás deudos participan su fallecimiento.