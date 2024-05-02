Sus hijos: Gabriela y Gonzalo; sus hijos políticos: Santiago García y Sandra Rosende; sus nietos: Maitén, Julia, Pedro, Martín, Braulio, Sol y Genaro Sallies; Jeremías y Valentín Drobot; Francisca García Sallies; sus bisnietos: Matilda, Jano, Tahiel y demás deudos participan su fallecimiento.