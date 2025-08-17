MAURICIO LUJÁN ERVITI
Falleció este sábado 16 a los 51 años en Capital Federal. Comerciante, vecino del barrio Luján. Sus restos son velados hasta las 21 de este lunes en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este martes a las 13:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Camila, Geronimo, Agustina y Martina. Sus hijos en el afecto Joaquin Gonzalez y Sebastian Gonzalez. Sus hermanas: Ana, Edelma y Marisa. Sus hijos políticos: Agustina, Juani y Facu. La madre de sus hijos: Valeria. Cecilia y flia, Ximena, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.