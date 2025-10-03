Miguel Ángel de la Calle “Gallego”
Falleció este jueves 2 a los 72 años, vecino del Barrio Tiro Federal. Sus restos son velados hasta las 14 hs de este viernes en la sala de calle España 2942 y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Su esposa: Marta Melo; sus hijos: Maria Eugenia y Sebastian; sus hijos politicos: Ines y Martin; su hermana: Mariana; Hermano politico: Jose; cuñado, cuñado politico, sobrinos, sobrinos politicos y demas familiares participan su fallecimiento.