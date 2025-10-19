NECROLOGICASMIRTA RAQUEL D’ALESSIO, VIUDA DE OLIVERAFalleció en Olavarría el sábado 18 de octubre a los 80 años de edad. Vecina del barrio Microcentro. Docente jubilada y pensionada. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación en el cementerio Loma de Paz este domingo 19 a las 10:30 hs.domingo 19 de octubre de 2025 10:09 Te podría interesar VillarinoUn fallecido en un nuevo accidente en la ruta 3El hecho ocurrió pasadas las 5:30 de este lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3. Un muerto y al menos tres heridos fue el resultado del accidente que involucró a un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil. No disponible sin conexión Barrio Hipólito YrigoyenDesbaratan un kiosco de venta de drogas tras un allanamientoUna mujer fue aprehendida tras un operativo llevado a cabo por la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría. En el lugar se incautaron dosis de cocaína, marihuana y teléfonos celulares. No disponible sin conexión Mar y Sierras AMatías Baños tiene listo su autoLuego de una semana intensa de trabajo se terminaron las tareas sobre el auto del piloto de General La Madrid para que pueda estar presente en el “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos. No disponible sin conexión CONICET Y CIENCIA ARGENTINAUn bioquímico olavarriense forma parte de la lucha contra el cáncer a través de la IAMatías Pibuel, bioquímico recibido en la Universidad Nacional de La Plata e investigador de la UBA y del CONICET, lidera un equipo de científicos que, a partir de una muestra del tumor, busca anticipar si un paciente será sensible o resistente a una droga determinada, evitando así terapias ineficaces. Combinan el uso de Inteligencia Artificial y la medicina personalizada. No disponible sin conexión