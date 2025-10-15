Nidia Teresita Fossati viuda de Canalicchio "Chiquita"
Falleció en Olavarría este miércoles 15 de octubre a los 92 años. Jubilada y pensionada, vecina de San Vicente. Sus restos serán velados en la sala de calle España entre las 19:00 y las 23:00. Cremación en Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar. Previo responso en capilla ardiente.
Sus hijos: José María, Liliana, Claudia y Jorge Canalicchio; sus hijos políticos: Gabriela Masecic, Eduardo Martín y María Elisabet Llorente; sus nietos: Maira, Antonella, Agustín y Giuliano Canalicchio; Sofía y Rocío Martín; sus nietos políticos; sus bisnietos; sus sobrinos y demás deudos participan de su fallecimiento.