Olga Elsa Bravo
Falleció este domingo 28 a los 91 años. Vecina del barrio San Vicente. Sus restos son velados entre las 10 y las 17 horas de este lunes en la sala de calle España 2942 y serán cremados en el crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Gabriela, María Inés y Santiago Falconara. Sus hijos políticos: Martín, Marcelino y María José. Sus nietos: Santiago, Sofía, Juan Ignacio, Bautista, Manuel, Fermín, Pilar y Agostina. Su hermano: Néstor Bravo. Su hermana política: Beby. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.