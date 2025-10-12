Oliver Berta Leonor, viuda de Pena
Falleció este domingo 12 a los 91 años. Vecina del barrio Roca Merlo. Sus restos son velados hasta las 22 horas y desde las 8 de este lunes en la sala de calle España 2.942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su hija: Mónica. Sus hijos políticos: Luis y Luisa. Sus nietos: Florencia, Sol, Juan Martín, Diego, Rocío y Emilio. Su nieto político: Alejandro. Sus bisnietos: Diego, Sofía, Martina y Filippo y demás deudos participan su fallecimiento.