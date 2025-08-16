OMAR MARIO MESSINA
Falleció a los 85 años este sábado 16. Vecino del barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este domingo a las 9:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Maria Musumeci; Sus hijas: Maria Rosa y Graciela Messina; Sus hijos políticos: Fabian Salgado y Juan Martin Barrionuevo; Sus nietos: Joaquin Salgado Messina y Valentin Barrionuevo; Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.