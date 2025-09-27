Orlando Arrieta “Pato"
Falleció este sábado 27 a los 84 años de edad. Nacido en Las Martinetas. Vecino de Loma Negra. Jubilado de la fábrica Loma Negra. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 10:00 hs. Serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este sábado a las 14:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Leticia Delia Soraiz; sus hijos Marcelo y Mariela; sus nietos Ingrid y David; sus bisnietos, Alfonsina y Giovanni, y demás familiares participan su fallecimiento.