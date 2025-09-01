OSCAR ALBERTO SPALLINA "PAYO"
Falleció en Olavarría este lunes 1 de septiembre a los 77 años. Jubilado de Fábrica "Loma Negra", ex Arquero de "Loma Negra", Ex integrante de "Folcloreando con los nuestros". Sus restos son velados en la sala de calle España hasta las 22:00. Reabre a las 08:00. Cremación en el Crematorio Pinos de Paz a las 12:30. Previo responso en capilla ardiente
Su esposa: Gladys Toledo. Sus hijos: Maurcio y Marianela.Sus hijos políticos: Maria Lucrecia y Alejandro. Sus nietos: Maura y Valentino.