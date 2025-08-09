Su esposa: Elena Mabel Rocha.
Sus hijos: Liliana, Cecilia, Micaela, Juan, Cintia y Daniel.
Sus nietos: Matias, Lucia, Lara, Ciro, Lionel, Priscila, Lucas, Juan Cruz, Sebastian y Sofia.
Sus bisnietos: Alegra, Patricio, Jazmin, Gaspar y Benjamin.
Sus hijos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.