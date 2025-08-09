PEDRO DANIEL PERALTA "CHUCHO"
Falleció este viernes 8 a los 72 años de edad. Vecino del barrio Municipal. Jubilado Municipal. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942, Departamento D. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 12:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Elena Mabel Rocha.
Sus hijos: Liliana, Cecilia, Micaela, Juan, Cintia y Daniel.
Sus nietos: Matias, Lucia, Lara, Ciro, Lionel, Priscila, Lucas, Juan Cruz, Sebastian y Sofia.
Sus bisnietos: Alegra, Patricio, Jazmin, Gaspar y Benjamin.
Sus hijos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.