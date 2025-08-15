PELLEGRINO CASO
Falleció en Olavarría el viernes 15 de agosto a los 85 años. Vecino de Villa Alfredo Fortabat, oriundo de Italia. Sus restos son velados en la sala de calle España hasta las 23:00 y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar.
Su esposa: Blanca Di Napoli. Sus hijas: Rosana, Gabriela y Carolina Caso. Su hijo político: Luis Castiñeira. Sus nietos: Renzo y Brian Scoles, Franco, Kevin y Ari Billegas, Brisa Caso. Su nieta política: Marianela Fernandes. Sus bisnietos: Román y Delfina. Sus hermanos, sobrinos y demás deudos participan de su fallecimiento