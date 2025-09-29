Era contador
Pesar por el fallecimiento de José Luis Modarelli
En las últimas horas, parte de la comunidad de Olavarría se vio sorprendida por la información que confirmaba su deceso. Modarelli se desempeñó, hace un tiempo, como contador de la Asociación de Bomberos Voluntarios, y su última aparición pública tuvo que ver con el balance del AMCO, en la asunción de la última comisión directiva.
Muy conocido como el “Colo” Modarelli, el profesional de los números también participaba como atleta amateur en diferentes disciplinas.
Los datos indican que padeció un infarto mientras se encontraba en la ciudad rionegrina de Bariloche.
Tuvo su paso por la gerencia de la Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría hacia fines de la década de 1990.
Los detalles de su responso.