Muy conocido como el “Colo” Modarelli, el profesional de los números también participaba como atleta amateur en diferentes disciplinas.

Los datos indican que padeció un infarto mientras se encontraba en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Tuvo su paso por la gerencia de la Cooperativa Agraria Limitada de Olavarría hacia fines de la década de 1990.

Los detalles de su responso.