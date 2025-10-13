Sus hijas: Araceli Mabel y Zulma Azucena Pajón; sus hijos políticos: Néstor Merlo y Luis Paggi; sus nietos: Alejandro, Andrea, Guillermo Merlo, María Eugenia y Juan Manuel Paggi; sus bisnietos: Agustín, Lucía, Pilar, Franco y Matías. Su hijo en el afecto: Rodolfo Airolde y demás familiares participan en su fallecimiento.