Ramona Lilia Constancio Frías, viuda de Pajón “Lila”
Falleció este domingo 12, a los 97 años. Vecina del barrio Sarmiento. Sus restos son velados desde las 8 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este lunes a las 14:30, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijas: Araceli Mabel y Zulma Azucena Pajón; sus hijos políticos: Néstor Merlo y Luis Paggi; sus nietos: Alejandro, Andrea, Guillermo Merlo, María Eugenia y Juan Manuel Paggi; sus bisnietos: Agustín, Lucía, Pilar, Franco y Matías. Su hijo en el afecto: Rodolfo Airolde y demás familiares participan en su fallecimiento.