RAQUEL HAYDEE TORRES VIUDA DE GONZÁLEZ
Falleció este Domingo 27 de julio a los 83 años de edad. Vecina del barrio La Máxima. Modista Jubilada y Pensionada. Sin velatorio. Inhumación en el Cementerio Loma de Paz, este Lunes 28 a las 9:30 horas. Responso en la Capilla Ardiente este Lunes 28 a las 8:30 horas en la sala de calle España 2942.
Había nacido en Olavarría. Sus hijos: Fabio y Sonia; su hija política Hilda; su nieto Facundo; su sobrino Sergio; sus hermanas y demás deudos participan su fallecimiento