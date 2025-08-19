RICARDO OSCAR HERRERA "PECO"
Falleció este lunes 18 a los 77 años, vecino del Barrio Acupo III. Sus restos son velados desde las 8.30 hs. hasta las 14:30 hs. en la sala de calle España 2942. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Sus hermanos Maria Rosa, Miguel Angel, Lidia Raquel y Susana Herrera. Sus sobrinos Jessica, Vanesa, Cristian, Veronica, Marcela Herrera y Ramiro Cos. Sus sobrinos políticos Lisandro Altavista y Ramiro Cambitelli. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.