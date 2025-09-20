Roberto Demateis
Falleció este sábado 20 a los 55 años de edad. Empleado municipal. Vecino de microcentro. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942 de 12:00 hs. a 17:00 hs. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Manolio María Laura. Sus hijas: Micaela y Milagros Demateis. Sus hijos políticos: Agustín y Kevin. Su madre: Susana Diez. Su hermana: Claudia Demateis. Su hermano político: Gustavo Orella. Sus suegros, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.