ROBERTO JOSE DOS SANTOS "CAROSO"
Falleció este martes 5 a los 80 años de edad. Vecino del barrio AOMA. Jubilado de Cementos Avellaneda. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 7:30 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 14:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Benedicta Folisi "Betina". Sus hijos Paola Andrea, Carlos, Juan Eduardo y Jose Luis Dos Santos. Sus hijos politicos. Sus nietos Luis, Ezequiel, Martin, Ivan, Adrian y Lucia. Su hermana Nelly. Sus hermanos politicos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.