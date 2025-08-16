ROGELIO JOSÉ SCIPIONE "LITO"
Falleció este sábado 16 de agosto a los 85 años de edad. Vecino de Microcentro. Jubilado y pensionado. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, este sábado de 10:00 hs. a 12:30 hs. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 12:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: José Esteban y Marcelo Germán; sus hijas políticas: Alicia y Daniela; su nieto Isidro; su ahijada Claudia y demás deudos participan su fallecimiento.