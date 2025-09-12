Rosa Elina Ricci de Acuña “Rosita”
Falleció este jueves 11 a los 59 años. Ama de casa, vecina de Provincias Argentinas. Sus restos son velados desde las 8 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 14:30 en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposo: Miguel Acuña. Sus hijos: Diego y Gastón Mallorca. Su hijo del corazón: Gabriel Acuña. Su hija política: Andrea Vázquez. Sus nietos: Sol y Jazmín Mallorca; Catalina y Brisa Garabento.
Sus sobrinos: Yanina y Mauro Formigo. Su amiga: Claudia Ferreyra y demás deudos participan su fallecimiento.