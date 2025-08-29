ROSA NÉLIDA VIERA viuda de PADÍN "BETA"
Falleció este viernes 29, a los 93 años de edad. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942, a partir de las 10:00 horas. Serán inhumados en el cementerio Loma de Paz, a las 14:30 horas, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Horacio y Stella Padin. Su hijo politico Carlos Tolosa. Sus nietos Lucas, Lucrecia, Horacio y Agustin. Sus nietos políticos Julián y Vanesa. Sus bisnietos Maca, Emma, More, Caleb y Ezra. Sus colaboradoras Daniela, Valentina y Mónica. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.