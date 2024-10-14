ROSA TERESA COBIO viuda de FERREYRA “ROSITA”
Falleció este domingo 13 a los 90 años. Vecina de Pueblo Nuevo. Sus restos son velados desde las 8 en la sala de calle España 2942 y serán inhumados a las 14:30 en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Miriam y Jorge Ferreyra. Sus hijos políticos. Sus nietos Andrés, Lautaro, Tiago, Mora. Sus nietos políticos. Su bisnieto Benicio. Sus hermano Mario. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.