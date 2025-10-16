Rubén Daniel Castillón “Zeta”
Falleció este miércoles 15 a los 75 años de edad. Nacido en La Providencia. Vecino del barrio Villa Floresta. Sus restos serán velados en la sala de calle España 2942 a partir de las 8:00 hs. y hasta las 16:00 hs. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa: Isabel Sportelli.
Sus hijos: Sergio y Nicolás.
Su hija política: Viviana.
Sus nietos: Martina, Luca y Mellea.
Su hermano: Roberto y demás deudos participan su fallecimiento.